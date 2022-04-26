حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من دعوات الاستثمار الوهمية الّتي تزعم صلتها بها أو بشركة حصانة الاستثمارية – ذراع المؤسسة الاستثماري-.

لا خدمات استثمارية للأفراد:

وأكدّت التأمينات بأنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر عن أي منهما دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو الإسهام في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.

تنويه هام:

ونوهت التأمينات الاجتماعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع من يزعم بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية، ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، مؤكدة ضرورة قيام من استُهدفوا بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن.