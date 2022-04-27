أعلن والد الطفل تركي المصاب بطيف التوحد قبول حالته من قبل التأمين الصحي بعدما أعلن الأمير سعود بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، تكفل الجمعية بعلاجه بعد الحادث المؤلم الذي تعرض له.
وقال والد الطفل تركي في تغريدة له : أبشركم تمت الموافقة من التأمين على علاج تركي الله يجزاكم خيرًا وأشكر جميع من وقف وساهم معانا في تخفيف المعاناة وأشكر سمو الأمير رئيس جمعية أسر التوحد على تدخلهم وجهودهم معنا.
تدخل الأمير سعود بن فرحان
وفي وقت سابق قال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أسأل الله أن يعافي ويشايي ابننا تركي، ويؤسفني جدًا عدم إنصافه وهو في هذه الحالة الحرجة، ستتكفل جمعية أسر التوحد بتكاليف علاجه وستتابع سير الرعاية الطبية له في الأيام القادمة”.
وأضاف “وبغض النظر عن الأسباب التي آلت للحادث المؤلم، آمل من الجهات المعنية التدخل الآن لإنقاذ تركي”.
كما دعا الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان من جهة ثانية إلى طرح الحلول المستدامة لما قد يتعرض له الآلاف من أقرانه (لا سمح الله) في حالات مشابهة ولا يجدون التأمين الصحي الكافي لتلقي الرعاية المطلوبة”.
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