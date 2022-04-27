أعلن والد الطفل تركي المصاب بطيف التوحد قبول حالته من قبل التأمين الصحي بعدما أعلن الأمير سعود بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، تكفل الجمعية بعلاجه بعد الحادث المؤلم الذي تعرض له.

وقال والد الطفل تركي في تغريدة له : أبشركم تمت الموافقة من التأمين على علاج تركي الله يجزاكم خيرًا وأشكر جميع من وقف وساهم معانا في تخفيف المعاناة وأشكر سمو الأمير رئيس جمعية أسر التوحد على تدخلهم وجهودهم معنا.