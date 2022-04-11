حذرت وزارة التجارة من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم الوزارة بالاتصال من أرقام عشوائية لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل.

🛑 | تحذير

من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم "وزارة التجارة" بالاتصال من أرقام عشوائية لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل.

ونؤكد أننا لا نطلب مطلقًا:

– أرقام حسابات أو البطاقات البنكية

– أرقام التحقق الخاصة بالعميل علمًا أن الرقم الموحد للوزارة: 1900 📞 pic.twitter.com/3ZHc5RyLi4 — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 10, 2022

تنويه هام:

وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها لا تطلب مطلقًا أرقام حسابات أو البطاقات البنكية أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل.

ولفتت الوزارة إلى أن الرقم الموحد لها هو 1900 فقط.