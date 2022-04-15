أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تحقق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.

6 إجراءات:

وأضاف الحسين، في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الجمعة، أنه ولحماية المستهلك، سيتم تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، والتحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض.

وكذلك مراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها، ومعاقبة الوكالات المخالفة، مع إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.