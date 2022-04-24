أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 25,213 قاطع ABB للحماية من التيار الزائد والتسريب الأرضي من طراز: DSE201M موديل 2/ 2021- 12/ 2021.

سبب الاستدعاء:

وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الاستدعاء بسبب خلل في أحد مكونات القاطع قد يؤدي إلى عدم الحماية ضد تيار التسريب الأرضي مما يزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

فحص وإصلاح مجاني:

ودعت الوزارة إلى التوقف فورًا عن استخدام الطراز المشمول والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني معتمد للفحص وإجراء الاصلاحات اللازمة مجانًا.