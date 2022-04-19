حدد الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين، بدر الفريح، المتطلبات الواجب توافرها في طالبي الاعتكاف.

فيديو | الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين: التحصين شرط أساسي للمعتكفين.. وتصريح الاعتكاف ينتهي ليلة العيد#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/rvMp1ymLMk

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2022

التحصين للمعتكفين

وقال بدر الفريح، عبر برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن هناك عدة متطلبات يجب توافرها في طلب الاعتكاف، تتمثل في الهوية واستكمال إجراءات التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه لن يتم تسليم تصريح الاعتكاف قبل استكمال هذه المتطلبات.

وأشار إلى أن صلاحية تصريح الاعتكاف تستمر حتى نهاية الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن صلاحية التصريح تبدأ من يوم 21 رمضان وحتى ليلة عيد الفطر.