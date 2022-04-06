أعلنت شرطة منطقة الرياض صدور التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن لعدم استخدام الصلاحيات الممنوحة لهما بما يقتضيه الموقف أثناء مباشرتهما حادث مركبة عكست السير.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى ما أعلن عن قيام مرور مدينة الرياض بالقبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في صدم وتضرر (11) مركبة، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين.