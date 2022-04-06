تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، كان يعاني صعوبة بالحركة وألم مزمن لمدة ثمانية أشهر.

أسلوب التردد الحراري

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي بأنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم عظمي حميد في عظمة الفخذ الأيمن مما أثر على حياته اليومية والدراسية، حيث قرر الفريق الطبي التدخل من قبل فريق الأشعة التداخلية، بواسطة إبرة التردد الحراري عن طريق الجلد بفتحة لم تتجاوز ٥ مم وبوقت قياسي لمدة ساعة ونصف تحت التخدير الكامل وبدون مبضع جراحي.

علاج الأورام

وبين التجمع بأن هذا الإجراء يعد من إجراءات الدرجة الأولى طبيًا، وسيكون نواة أولية لعلاج العديد من الأورام، مثل أورام الكبد والكلى والغدة الدرقية بمنطقة المدينة المنورة.