يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في مواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة سباهان أصفهان الإيراني.

التعاون يعتمد على التسديد:

ويعتمد المدير الفني الهولندي جون بروم على التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء، ليكون السلاح الأقوى له مع سكري القصيم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بـ16 تسديدة خلال مباراته ضد أسباهان الماضية، بينهم 6 على المرمى، في المواجهة التي انتهت بفوز سكري القصيم بثلاثية دون رد.

ويُعد هذا العدد هو الأكبر من التسديدات خلال مباراة واحدة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا منذ لقاء استقلال طهران في نسخة عام 2017، والذي شهد 24 تسديدة بينهم 9 على المرمى.

سكري القصيم في بطولة دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد سباهان أصفهان، مساء اليوم الاثنين، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يقع سكري القصيم في صدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد سباهان أصفهان في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.