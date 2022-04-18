تنتظر الجماهير مباراة التعاون ضد سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل المنافسة القوية لتحقيق الفوز.

التعاون ضد سباهان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، يقع سكري القصيم في صدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل سباهان أصفهان آخر سلم الترتيب برصيد 3 نقاط.

تشكيل التعاون المتوقع:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة المدير الفني الهولندي جون بروم، استعداداته لمواجهة سباهان، حيث ركز المران على اللعب من لمسة واحدة في مساحات ضيقة، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية.

ومن المتوقع أن يبدأ سكري القصيم مباراة التعاون ضد سباهان بالتشكيل التالي؛ معتز البقعاوي، سعد بالعبيد، نواف الصبحي، كريستيان، يزيد البكر، ريان الموسى، ألفارو ميدران، سميحان النابت، حسن العمري، فيصل المطيري ولياندر تاوامبا.