يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم السبت، مواجهة مُثيرة بين نادي ريال مدريد وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ34، في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تُقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل نادي ريال مدريد.

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium”، الناقل الحصري لمباريات الليجا في الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

ومن المتوقع أن يخوض فريق ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من: “كورتوا في حراسة المرمى، مارسيلو، فاييخو، كاسيميرو، فاسكيز، كروس، كامافينجا،سيبايوس، أسينسيو، ماريانو، ورودريجو”.

أما تشكيل إسبانيول المتوقع سيكون مكونًا من: “دييجو لوبيز في حراسة المرمي، فرناندو كاليرو، لياندرو كابيريرا، أليكس فيدال، ديدياك فيلا، وديفيد لوبيز، نيريرا، سيرجي داردير، وراؤول دي توماس، وخافي بوادو، وأدري إيمباربا”.

أرقام قبل المواجهة المنتظرة:

وقبل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، يحتل المرينجي في المركز الأول برصيد 78 نقطة، حيث خاض 33 مباراة في الدوري الإسباني، وفاز في 24 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في 3.

ويبحث نادي ريال مدريد الإسباني، عن نقطة وحيدة من أجل حسم لقب الليجا هذا الموسم، حيث يعد الفريق هو الأكثر تتويجًا بهذه البطولة برصيد 34 نسخة مقابل 26 لبرشلونة.

وسبق وتقابل فريقا ريال مدريد وإسبانيول، في جميع البطولات، خلال 184 مواجهة، حقق المرينجي الفوز في 104 مباريات، مقابل 41 للثاني، وحضر التعادل في 34 مباراة.

ويأمل نادي إسبانيول في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز مركزه في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حيث يقع في المركز 13 برصيد 39 نقطة.