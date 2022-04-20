كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي آرسنال الليلة في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشلسي وآرسنال

وجاء تشكيل تشلسي مكونًا من: ” ميندي في حراسة المرمى، جايمس، كريستنسين، سار، أزبيليكويتا، لوفتوس تشيك، كانتي، ألونسو، ماسون مونت، لوكاكو، تيمو فيرنر”.

أما تشكيل نادي آرسنال فجاء مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، وايت، جابرييل، هولدينج، تفاريس، تشاكا، محمد النني، ساكا، أوديغارد، سميث روي، نيكتاه”.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشلسي في العاصمة الإنجليزية لندن.