تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الريان القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط طموحات بمواصلة تألق الزعيم.

الهلال ضد الريان:

ويلعب الهلال ضد الريان القطري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الهلال ضد الريان، ينفرد الزعيم بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق القطري.

التشكيل المتوقع للأزرق في المباراة:

ويتوقع أن يواصل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز إراحة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسط تمنيات بالاستمرار في التألق وتحقيق فوز جديد أمام الريان القطري.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال مباراته ضد الريان القطري بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، عبدالرحمن العبيد، محمد جحفلي، علي البليهي، سعودي عبدالحميد، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، محمد كنوـ ميشيل ديلغادو، عبدالله الحمدان وماثيوس بيريرا.