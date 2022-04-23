يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى.

البايرن ضد دورتموند:

ومن المقرر، أن تقام مباراة البايرن ضد دورتموند اليوم، عند الساعة السابعة النصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب أليانز أرينا، معقل الزعيم البافاري.

وقبل مواجهة اليوم، يتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة، فيما يأتى بوروسيا دور تموند في الوصافة برصيد 63 نقطة.

التشكيل المتوقع لـ قمة البوندسليجا:

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مباراته ضد بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من “نوير، بافارد، دايوت، أوباميكانو، لوكاس هرنانديز، ليون جوريتسكا، جوشوا كيميش، كينجسلي كومان، مولر، ليفاندوفسكي، وجمالا موسيالا”.

ومن المنتظر أن يبدأ بوروسيا دورتموند بالتشكيل التالي: “كوبيل، إمره جان، أكانجي، زاجادو، ماريوس وولف، فيتسل، جود بيلينجهام، توم روث، رويس، هالاند، وبراندت”.