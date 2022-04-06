شهرت وزارة التجارة بمنشأة تجارية في الرياض، ومقيمَين (يمني وأردني)؛ لبيعهم أدوات منزلية (ثلاجات شاي) مغشوشة.

عقوبات:

وأوضحت التجارة أن المشهر بهم هم شركة ماي مارت المحدودة والمخالفان هما صفوان صالح النظاري يمني الجنسية وخليل وليد البناوي أردني الجنسية.

وتضمن الحكم القضائي غرامة مالية والتشهير وإغلاق المنشأة، وكذلك إبعاد العاملين المخالفين عن المملكة.

متابعة مستمرة:

وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: هنا، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.