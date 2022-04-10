انتهت، منذ قليل، المباراة التي كانت تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص الشوط الأول :

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، بداية سريعة، حيث انطلق كيفين دي بروين من العمق وسدد بقوة بيساره ارتطمت بالقائم الأيسر لـ أليسون بيكر، وسكنت الشباك، ليعلن عن الهدف الأول لـ الأزرق في الدقيقة الخامسة.

ورد ليفربول سريعًا بهدف التعديل بعد سبع دقائق، حيث أرسل روبرتسون عرضية مذهلة إلى ترينت في الجهة الأخرى وتمريرة إلى جوتا الذي أحرز الأول للريدز، ليستمر الضغط من مانشستر سيتي لإدراك هدف التقدم.

وعاد مانشستر سيتي بهجمة خطيرة، ركلة حرة لعبها دي بروين وهيأها رودريجو برأسه في الاتجاه غير المراقب، لـ جون ستونز لكن الكرة مرت من أمامه في الدقيقة الـ 25 من احداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ 37، كرة مرتدة من دفاع ليفربول وصلت في اليسار عند المتألق كانسيلو ليلعب الأخير كرة عرضية حولها جابريل جيسوس بقدمه اليمنى إلى شباك مواطنه أليسون، ليتقدم السيتي بالهدف الثاني.

ساديو ماني يتعادل لـ ليفربول:

وأرسل محمد صلاح بتمريرة ساحرة عرضية بين الدفاعات إلى ساديو ماني الذي سجل التعادل لنادي ليفربول، في الدقيقة الـ 47 من أحداث الشوط الثاني، ليشتعل اللقاء بين الطرفين في صراع الصدارة.

‏وحاول صلاح بتمريرة أخرى بوجه القدم الخارجي خلف الدفاعات إلى جوتا، ويسدد البرتغالي ولكن إيدرسون يتصدى ويمنع الريدز من التقدم، ورد البرازيلي جيسوس بـ استلام كرة داخل منطقة جزاء ليفربول، وراوغ روبرتسون ثم فابينيو قبل أن يسدد كرة، وأبعدها ببراعة من أمام المرمى فان دايك، في الدقيقة الـ 61، ويعود رحيم سترلينج بتسديدة صاروخية ليسجل الهدف الثالث، ولكن يلغي بداعي التسلل.

ويرد ماني بتمريرة إلى صلاح الذي يراوغ كانسيلو ويسدد كرة مقوسة ولكنها تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركلة مرمى بعد قرار الحكم في الدقيقة الـ 70، وفي نهاية المباراة يصوب رياض محرز تسديدة قوية من فوق المرمي وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.