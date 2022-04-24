أوقف الشارقة سلسلة انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بتعادل إيجابي.

الزعيم في دوري أبطال آسيا

وبعد التعادل بالأمس، رفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته، علمًا بأنه ضمن التأهل من الجولة الرابعة، فيما تجمد رصيد الشارقة القطري عند 5 نقاط في المركز الثالث.

الهلال يفشل في معادلة رقم الدحيل

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتحقيق 8 انتصارات متتالية في بطولة دوري أبطال آسيا، ليفشل في معادلة رقم الدحيل القطري القياسي، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات خلال نسخة عام 2018.

ويُعد هذا التعثر هو الأول للزعيم منذ مباراته ضد الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للأندية، قبل أن يتم التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، ليحقق 12 انتصارًا في جميع البطولات.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بريقه مع دياز، حيث حقق انتصاراته متتالية، ليتقدم إلى وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأهل إلى نهائي كأس الملك، بجانب تألقه آسيويًا.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تأهلًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الحالي منذ عام 2003، حيث صعد 13 مرة، بينهم 9 مرات كمتصدر مجموعته، و4 مرات في المركز الثاني.