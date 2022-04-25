يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

التعاون ضد باختاكور:

ومن المقرر أن تقام مواجهة التعاون ضد باختاكور الأوزبكي غدًا الثلاثاء، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

وكان نادي باختاكور الأوزبكي، قد حقق الفوز على حساب نادي التعاون، في ذهاب المجموعات بهدف نظيف، حيث كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

سيناريو صعب لـ التعاون:

ويمتلك نادي التعاون فرصة أخيرة من أجل التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، وهي الفوز على حساب نادي باختاكور، من أجل التأهل كأفضل ثلاث ثوانٍ في مجموعات الغرب.

ويأمل نادي التعاون أن يحالفه الحظ، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وعدم تكرار، سيناريو المواجهة الأولى ضد باختاكور في دور المجموعات الآسيوي خلال هذه النسخة.