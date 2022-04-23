يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا ثقيلًا على نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون ضد باختاكور:

ومن المقرر، أن تقام مباراة التعاون ضد باختاكور الأوزبكي، يوم الثلاثاء المقبل 26 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب الملعب عبد الله ببريدة مباراة التعاون ضد باختاكور الأوزبكي، في الجولة السادسة من دور المجموعات الآسيوي.

الفرصة الأخيرة لـ التعاون:

يبحث نادي التعاون عن الفوز في الجولة الـ 6، من دور المجموعات الآسيوي، ضد نادي باختاكور الأوزبكي، من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة في التأهل إلى دور الـ 16.

ويحتل التعاون المركز الثاني، بالتساوى مع سباهان أصفهان الإيراني برصيد سبع نقاط، فيما يتربع الدحيل القطري على الصدارة بـ 12 نقطة، ويحل باختاكور في المركز الأخير بـ 3 نقاط.