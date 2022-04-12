افتتح الفريق لأول الكرة القدم بنادي التعاون، منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بتحقيق نتائج إيجابية، ولكن سرعان ما سقط، حيث تراجع أداء الفريق مبكرًا في الجولة الثانية.

وتأمل جماهير سكري القصيم في خروج التعاون من كبوته سريعًا، والعودة لسابق عهده كـ منافس قوي على جميع البطولات محليًا، وقاريًا، حيث يعاني الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

مركز متأخر لـ التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويظهر نادي التعاون في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق الذئاب بعد مرور خمسة وعشرين جولة خلال الموسم الحالي 26 نقطة فقط.

ويفصل الفريق الكروي الأول لنادي لتعاون عن مناطق الهبوط نقطتين فقط، مما يضع الذئاب في موقف صعب جدًا مع بقاء سبع جولات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح الفريق لأول الكرة القدم بنادي التعاون، منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بتحقيق نتائج إيجابية، ولكن سرعان ما سقط، حيث تراجع أداء الفريق مبكرًا في الجولة الثانية.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي التعاون سعود الرشودي، عن وضع الذئاب هذا الموسم: “جدول الدوري ظلمنا بالمباريات المتتالية أمام الكبار هذا الموسم، ولدينا لاعبون أعتبرهم أشد الفرسان، وجهاز فني متحمس للتجربة، ورجال داعمين”.

وكان التعاون قد واجه في آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خمس مباريات متتالية ضد الخمسة الكبار في جدول الترتيب، حقق ثلاث هزائم وفوزاً، فضلًا عن تعادل وحيد جاء ضد الاتحاد.

السبب خلف إقالة جوميز من تدريب التعاون:

واُقيل البرتغالي جوزية جوميز من القيادة الفنية لـ الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، بسبب سوء النتائج مع الذئاب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فضلا عن الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت التقارير، أن السبب خلف إقالة المدير الفني السابق البرتغالي جوميز كان بسبب تحفظه الدفاعي المبالغ فيه، رغم امتلاك الذئاب لـ خط هجومي قوي جدًا مكون من” توامبا، ومصطفى فتحي، بالإضافة لـ ألفارو ميدران”.

وتسبب التحفظ الدفاعي في فقدان نقاط كثيرة من التعاون خلال 25 جولة، لم يتمكن من الفوز سوى في خمس مباريات والتعادل في 11 مواجهة، وخسارة 9 مباريات، بحصيلة تهديفية ضعيفة بـ 39 هدف، واستقبلت شباكه 42.

التعاون يسقط في دوري أبطال آسيا:

وافتتح التعاون مشواره في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بالفوز على الدحيل القطري بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تألق نجوم الذئاب، منذ الدقائق الأولى والسيطرة على مفاتيح المباراة.

وسرعان ما سقط التعاون ضد نادي باختاكور الأوزبكي، بهدف نظيف، في مباراة شهدت توتراً دفاعياً لـ الذئاب بسبب رغبته في التعويض، حيث جاء هدف اللقاء في الدقائق الأخيرة في نهاية الشوط الثاني والمباراة.

وأضاف سعود الرشودي رئيس التعاون خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “أولوياتنا الدوري؛ لكن هذا لا يمنعنا من تقديم مستوى جيد في آسيا، وفريق التعاون يعاني سوء الحظ بسبب الإصابات الخطيرة لأفضل اللاعبين”.