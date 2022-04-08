حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الدحيل القطري في الجولة الأولى من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ملخص الشوط الأول:

وبدأت مباراة التعاون ضد الدحيل بداية سريعة جدًا، حيث سجل الفريق القطري الهدف الأول في الدقيقة الـ 7 من أحداث الشوط الأول عن طريق إيدميلسون جونيور، ليرد الذئاب سريعًا بهدف التعديل عن طريق تاوامبا.

ومرر طارق محمد تمريرة سحرية لـ لياندر تاوامبا الذي سدد كرة قوية في مرمي الدحيل القطري ويعلن عن هدف التعادل بعد مرور ثلاث دقائق فقط من إحراز الدحيل الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة الـ 31، هجمة خطيرة لـ الدحيل القطري، حيث مرر سلطان كرة لـ البريك الذي مرر عرضية، شتتها دفاع التعاون، لتعود لهجوم الفريق القطري مرة أخرى، ويسدد الكرة على مرمي الذئاب من جديد، ولكنها مرت بأمان على مرمى البقعاوي.

وفي الدقيقة الـ 39، سدد التعاون كرة قوية على المرمى، أبعدها زكريا حارس الدحيل القطري، لتتحول لضربة ركنية لصالح الذئاب، وانتهى الشوط الأول بعد محاولات من الفريقين لإدراك الهدف الثاني.