يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، نظيره سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة التعاون وسباهان الإيراني:

ومن المقرر، أن يواجه نادي التعاون نظيره سباهان الإيراني يوم الاثنين المقبل الموافق 18 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقام اللقاء، بين نادي التعاون ونادي الدحيل القطري، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

التعاون يبحث عن فض الشراكة مع الدحيل:

ويبحث الفريق الكروي الأول بنادي التعاون عن فض الشراكة مع نظيره الدحيل القطري، حيث يمتلك كل فريق في جعبته ست نقاط، بحيث يتقدم الذئاب في المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة والأهداف

ويأمل نادي التعاون في الانفراد بالصدارة، من خلال تحقيق الفوز على حساب سباهان، في المباراة المقبلة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.