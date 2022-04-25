يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضيفًا ثقيلًا على نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون ضد باختاكور:

ومن المقرر أن تقام مباراة التعاون ضد باختاكور الأوزبكي، غدًا الثلاثاء 26 إبريل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة التعاون ضد باختاكور الأوزبكي، غدًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة آسيويًّا، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

أمل أخير لـ التعاون:

ويحتل التعاون المركز الثاني برصيد سبع نقاط، حيث فاز في مواجهتين، وخسر مثلهما وتعادل في واحدة، فيما حقق الدحيل 12 نقطة في المركز الأول وتأهل رسميًّا إلى دور الـ 16.

ويحتاج التعاون إلى الفوز ضد نادي باختاكور الأوزبكي من أجل التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، ضمن أفضل ثلاث ثوانٍ عن مجموعات الغرب.

ومن المقرر أن يصعد إلى دور الستة عشر الآسيوي، أوائل المجموعات في الشرق والغرب، بالإضافة إلى أفضل ثلاث ثوانٍ من كل مجموعة شرقًا، وغربًا.