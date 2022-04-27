انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد باختاكور ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بتقدم الفريق الأوزبكي بنتيجة 3/ 1.

تأخر التعاون ضد باختاكور:

وبدأت مباراة التعاون ضد باختاكور المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط ضغط من سكري القصيم، قبل أن ينجح يزيد البكر في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14.

وانتفض باختاكور سريعًا ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 22 من تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق عباسبيك فايزوللاييف، قبل أن يحرز عزيزبيك تورغونبوييف هدف التقدم في شباك سكري القصيم عند الدقيقة 31.

واستمرت المحاولات ليسجل سردور صابرخوجاييف الهدف الثالث عند الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم باختاكور الأوزبكي ضد التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مواجهة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي الترتيب برصيد 3 نقاط.