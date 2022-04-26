اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة مدربه الهولندي جون بروم، مساء الاثنين، استعداداته لمواجهة باختاكور الأوزبكي.

التعاون جاهز لمباراته الآسيوية:

وبدأت مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعمليات التسخين وتمارين لياقية منوعة، وفرض بروم بعد ذلك تمارين اللعب من لمسة واحدة وسط مساحات ضيقة.

على الجانب الآخر، فضل الجهاز الطبي إراحة نجم الفريق الأول لكرة القدم، سعد بالعبيد من التدريبات؛ نظرًا لشعوره ببعض الآلام في مفصل القدم.

ويأمل سكري القصيم في الظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور، وتحقيق الفوز أملًا في الصعود ضمن أفضل ثان، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الدحيل القطري.

سكري القصيم في مواجهة باختاكور:

ويلعب التعاون ضد باختاكور على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي الترتيب برصيد 3 نقاط.