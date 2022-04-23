تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هزيمة مفاجئة ضد نادي الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقدم نادي التعاون مباراة قوية، ولكن نجح الدحيل في خطف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة، ليدخل الذئاب في حسابات حول حظوظهم في التأهل إلى دور الـ 16.

حظوظ التعاون في التأهل:

باتت حظوظ التعاون في التأهل إلى دور الـ 16 ضئيلة جدًا، خاصة بعد فقدان الصدارة على يد الدحيل القطري، الذي صعد رسميًا إلى المرحلة المقبلة في دوري أبطال آسيا.

ويمتلك التعاون فرصة أخيرة من أجل التأهل كأفضل ثاني، حيث لا يمتلك سوى خيار الفوز ضد نادي باختاكور الأوزبكي في الجولة الأخيرة في دور المجموعات الآسيوي.

ويتعين على التعاون الفوز على باختاكور، في حين أن يهزم الدحيل نادي سباهان أصفهان الإيراني، ليصعد الذئاب كأفضل ثاني، إلى دور الستة عشر الآسيوي.

حسابات الصعود إلى دور الـ 16:

ويصعد إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أسيا، الفريق التي تتصدر مجموعاتها شرقًا وغربًا، فضلا عن أفضل ثلاث ثواني في مجموعات الشرق والغرب.