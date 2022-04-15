حقق نادي التعاون فوزًا عريضًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يضرب بثلاثية

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد سجله اللاعب نواف الصبحي في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل سكري القصيم ثنائية عبر كل من زي لويس ويزيد البكر في الدقيقتين الـ47 والـ77.

ونجح سكري القصيم في إحراز 3 نقاط ثمينة ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد سباهان عند 3 نقاط.

ويلعب سباهان أصفهان مع التعاون في الجولة الرابعة مساء يوم الاثنين المقبل في البطولة الآسيوية.