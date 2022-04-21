يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة الدحيل القطري.

التعاون ضد الدحيل

ويلعب التعاون ضد الدحيل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل سكري القصيم مواصلة تفوقه على الدحيل، وتحقيق الفوز الرابع أمامه غدًا، حيث إنه فاز في المواجهة الأولى بهدفين مقابل هدف، كما تغلب عليه مرتين في دوري أبطال آسيا 2020 بنتيجة 2/0 و1/0.

ويطمح سكري القصيم في تحقيق الفوز واستعادة صدارة المجموعة، من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا، فيما يأمل فريق الدحيل القطري تحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة التعاون ضد الدحيل المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق القطري الترتيب برصيد 9 نقاط.