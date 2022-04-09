يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة التعاون ضد باختاكور:

ومن المقرر، أن تقام مباراة التعاون ضد باختاكور، غداً الأحد الموافق 9 أبريل الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب الملك عبد الله ببريدة، فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال آسيا، بين التعاون وباختاكور.

المواجهة الأولى تاريخيًا:

ويطمح نادي التعاون في تحقيق الفوز الأول له ضد باختاكور الأوزبكي، حيث يتقابل الفريقان لأول مرة في دوي أبطال آسيا.

ويحشد نادي التعاون جميع أسلحته، حيث يدخل مواجهة باختاكور مكتمل الصفوف.