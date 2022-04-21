يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وتحقيق الفوز على الدحيل القطري.

التعاون يستهدف الصدارة

ويلعب التعاون ضد الدحيل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل سكري القصيم في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، من أجل استعادة صدارة ترتيب مجموعته بعد التعادل مع ناساف بالجولة الماضية، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تفوقه ضد الدحيل، وتحقيق الفوز الرابع أمامه، فيما تصطدم طموحاته برغبة الفريق الدحيل القطري الذي يرغب في الفوز، حيث سيضمن له التأهل مباشرة.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري الترتيب برصيد 9 نقاط.