يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة نتائجه الجيدة في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة الدحيل القطري.

التعاون ضد الدحيل في دوري الأبطال:

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الدحيل على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة التعاون ضد الدحيل المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق القطري الترتيب برصيد 9 نقاط.

سكري القصيم يطمح في تكرار فوزه على الدحيل:

وكان سكري القصيم قد نجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف في مباراتهما الافتتاحية بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ويطمح لتكرار تفوقه.

وسبق أن فاز سكري القصيم ذهابًا وإيابًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الدحيل في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بنتيجة 2/ 0 و1/ 0، ليتأهل إلى الدور التالي، ويودع الفريق القطري المسابقة.