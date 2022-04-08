افتتح نادي التعاون مشواره ومشوار الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، بتحقيق فوز ثمين على حساب نادي الدحيل القطري بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبدأ الشوط الأول بهدف من الدحيل عبر اللاعب إدميلسون جونيور في الدقيقة السابعة، ثم تعادل الكاميروني تاوامبا لـ سكري القصيم بالدقيقة الحادية عشرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تاوامبا نجم المباراة الأول

ونصّب تاوامبا نفسه نجمًا للمباراة، بصناعته للهدف الثاني بطريقة جميلة للاعب الإسباني ألفارو ميدران حيث سجل الهدف في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

وحقق سكري القصيم أول 3 نقاط له في البطولة، بينما تجمد رصيد فريق الدحيل عند صفر من النقاط في المجموعة الرابعة.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.