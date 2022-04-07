يفتتح نادي التعاون، مساء اليوم الخميس، مشوار الأندية السعودية بـ دوري أبطال آسيا، عند مواجهة فريق الدحيل القطري.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

كيف تأهل التعاون لـ دور المجموعات؟

وكان سكري القصيم تأهل إلى منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الآسيوي، وذلك بعد فوزه على فريق الجيش السوري بركلات الترجيح.

يذكر أن سكري القصيم متواجد حاليًّا في المجموعة الرابعة في البطولة، مع أندية الدحيل وأسباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

متى كانت آخر مشاركة؟

وكانت آخر مشاركة لـ سكري القصيم في دوري أبطال آسيا كانت في نسخة 2020، ووقتها خرج من دور الـ16 على يد نادي النصر.