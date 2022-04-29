كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب معتز هوساوي لاعب التعاون عن غيابه عن مباريات سكري القصيم لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.

إصابة جديدة في العضلة الخلفية لـ معتز هوساوي

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن هوساوي يُعاني من تمدد بالعضلة الخلفية وسيحتاج لفترة تأهيل وعلاج من 7 إلى 10 أيام.

ومنذ قدوم هوساوي إلى التعاون قادمًا من الأهلي لم يشارك اللاعب بصفة منتظمة مع سكري القصيم لكثرة إصاباته.

التعاون يودع دوري أبطال آسيا

يذكر أن التعاون كان ودع دوري أبطال آسيا، بعد خسارته من فريق باختاكور الأوزبكي في الجولة السادسة بدور المجموعات بنتيجة 5-4.