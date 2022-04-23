أنهى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الشوط الأول من مباراة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا متفوقًا بثلاثية لهدف.

تاوامبا يتلاعب بدفاعات الدحيل ويسجل الهدف الثالث 🎵⚽️

التعاون 3 × 1 الدحيل#التعاون_الدحيل#قنوات_SSC pic.twitter.com/vn3VTSeHt7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022

وسجل لـ سكري القصيم تاوامبا هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ37 وحسن العمري في الدقيقة الـ25، بينما سجل لـ الدحيل مدافعه كريم بو ضيف في الدقيقة العاشرة.

العُمري يضيف الهدف الثاني للتعاون بقذيفة لا تصد ولا ترد 🚀 التعاون 2 × 1 الدحيل#التعاون_الدحيل#قنوات_SSC pic.twitter.com/FsyW2sTUvs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الهدف الأول لفريق الدحيل سجله اللاعب كريم بوضياف عند الدقيقة 10" التعاون 0 × 1 الدحيل#التعاون_الدحيل#قنوات_SSC pic.twitter.com/7U7jFPhQuR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022