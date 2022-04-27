انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد باختاكور ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الفريق الأوزبكي بنتيجة 5/ 4، ليودع سكري القصيم البطولة رسميًّا.

باختاكور يتقدم بثلاثية:

وبدأت مباراة التعاون ضد باختاكور التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط ضغط من سكري القصيم، قبل أن ينجح يزيد البكر في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14.

وانتفض باختاكور سريعًا ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 22 من تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق عباسبيك فايزوللاييف، قبل أن يحرز عزيزبيك تورغونبوييف هدف التقدم في شباك سكري القصيم عند الدقيقة 31.

واستمرت المحاولات ليسجل سردور صابرخوجاييف الهدف الثالث عند الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم باختاكور الأوزبكي ضد التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

التعاون ينتفض ويودع البطولة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقوة، قبل أن ينجح سميحان النابت في تقليص الفارق عند الدقيقة 52 بعد هجمة سريعة من مصطفى فتحي.

ونجح سميحان النابت في تسجيل التعادل عند الدقيقة 60، قبل أن يتمكن باختاكور من التقدم مجددًا عند الدقيقة 78 عن طريق ميرجاخون ميراحمدوف بتسديدة قوية، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وسجل حسن العمري هدف التعادل لسكري القصيم عند الدقيقة 83 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز باختاكور هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 86 برأسية من البديل عباس إرغاشيبوييف، لتنتهي المباراة بهزيمة التعاون في دوري أبطال آسيا بنتيجة 5/ 4.