كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، أن نادي التعاون حُرم أمس في مباراة باختاكور الأوزبكي، من 3 ركلات جزاء مستحقة وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

#برنامج_شوت | الحالات التحكيمية لمباراة ⁧#التعاون_باختاكور

مع الخبير التحكيمي فهد المرداسي

الدقيقة 19و39و95 ركلات جزاء لم تحتسب لـ #التعاون

الدقيقة 50 ركلة جزاء لم تحتسب لـ #باختاكور

الدقيقة 81 ركلة جزاء صحيحة لـ #التعاون

⁦@almirdasi⁩#قنوات_SSC pic.twitter.com/gYQWaAbPSs — برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 26, 2022

الدقائق التي لم يحصل فيها التعاون على ركلات جزاء

وقال المرداسي لـ برنامج ” شوت” : ” حكم المباراة تغاضى عن احتساب 3 ركلات جزاء لصالح نادي التعاون عن الدقيقة 19و39و95، بالإضافة إلى طرد لاعب باختاكور في الدقيقة 81 من زمن المباراة”.

وتابع المرداسي: ” حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيح لصالح نادي باختاكور عند الدقيقة الخمسين”.

النظام الجديد يُقصي سكري القصيم

وودع الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته مساء أمس من فريق باختاكور الأوزبكي بنتيجة 5-4 في الجولة السادسة .

وتسبب النظام الجديد الذي تم إقراره للبطولة الآسيوية في إقصاء سكري القصيم وعدم وصوله لدور ثمن النهائي لثاني مرة، وذلك خلال مشاركته الثالثة في البطولة.

ورغم أن سكري القصيم أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف الدحيل القطري المتصدر وبفارق الأهداف عن نادي سباهان أصفهان الإيراني صاحب المركز الثالث.

وكان هذا المركز يكفي التعاون للتأهل إلى دور ثمن النهائي كما كان في نسخة 2020 حيث جاء ثانيًا في المجموعة خلف نادي بيرسبوليس الإيراني رغم أنه تلقى 3 خسائر في دور المجموعات كما كان الحال في نسخة 2022.

وبسبب النظام الجديد لـ البطولة، خاصة بعد رفع عدد الفرق المشاركة إلى 40 ناديًا، وزيادة مجموعة للغرب وأخرى للشرق، باتت البطاقات محصورة ومقتصرة للمتصدر بجانب اختيار أفضل 3 فرق احتلت الوصافة بالمجموعات الـ5.