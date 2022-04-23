صعب نادي التعاون من مهمته للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4/ 3 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.
ملخص المباراة:
وسجل لـ سكري القصيم تاوامبا هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ37 وحسن العمري في الدقيقة الـ25، بينما سجل لـ الدحيل مدافعه كريم بو ضيف في الدقيقة العاشرة.
التعاون يفقد فرصة الصدارة:
وفي الشوط الثاني، تراجع أداء سكري القصيم ليضيف نادي الدحيل 3 أهداف عبر كل من إدميلسون جونيور هدفين في الدقيقتين الـ58 والـ85، والمعز علي في الدقيقة الـ88.وتجمد رصيد سكري القصيم عند 7 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة، بينما أصبح رصيد الدحيل 9 نقاط في الصدارة.
اترك تعليقاً