صعب نادي التعاون من مهمته للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4/ 3 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة:

وسجل لـ سكري القصيم تاوامبا هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ37 وحسن العمري في الدقيقة الـ25، بينما سجل لـ الدحيل مدافعه كريم بو ضيف في الدقيقة العاشرة.

التعاون يفقد فرصة الصدارة: