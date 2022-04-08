واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تفوقه على الدحيل القطري، وحقق فوزًا جديدًا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

سكري القصيم يفوز بثنائية

ولعب التعاون ضد الدحيل بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، ونجح في الفوز بنتيجة 2/1.

ويحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيباهان الإيراني متصدر الترتيب، ثم الدحيل في المركز الثالث وباختاكور الأوزبكي يتذيل الترتيب.

التعاون يواصل التفوق

وتُعد مواجهة الأمس هي الثالثة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، ونجح سكري القصيم في الفوز بهم جميعًا، فيما فشل الدحيل الفوز في آخر 7 مواجهات ضد الفرق السعودية، وخسر خلالها 4 مرات.

ورفع التعاون عدد أهداف الفرق السعودية المسجلة في شباك الدحيل إلى 32 هدفًا، أكثر من عدد أهداف أي فرق دولة أخرى، كما أن الأندية السعودية لم تفشل في التسجيل أمام نظيرتها القطري في آخر 31 مباراة.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تفوق أندية السعودية، حيث إنها لم تخسر ضد الفرق القطرية في آخر 9 مواجهات في دوري أبطال آسيا بـ5 انتصارات، كان آخرهم الفوز على الدحيل، و4 تعادلات.