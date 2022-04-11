خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره باختاكور الأوزبكي، ليفرط في صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا.

التعاون ضد باختاكور:

ولعب التعاون ضد باختاكور، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوزبكي بهدف في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع سكري القصيم إلى المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الرابع.

تكرار انطلاقة دوري أبطال آسيا 2017:

وتُعد هذه المشاركة الثالثة لسكري القصيم في بطولة دوري أبطال آسيا، إلا أنها المرة الأولى التي يخسر فيها أمام فريق أوزبكي، ليفشل في تكرار انطلاقته المميزة في نسخة 2020، حينما فاز أول جولتين على الدحيل والشارقة.

وتتشابه انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الحالية مع مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا عام 2017، حينما تجاوز لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، وخسر في الجولة الثانية أمام استقلال طهران.