تراجعت وزارة التعليم عن إعلان موعد بدء العام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ بالرغم من إدراجها في نظام نور.

وكان أولياء الأمور شاهدوا أيقونة منبثقة عند زيارتهم للموقع تخبرهم أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون يوم ١ / ٢ / ١٤٤٤هـ لكنها تراجعت عنها وحذفت بعد وقت قليل ما أدخل العديد من المواطنين في حيرة من أمرهم.

التعليم تلتزم الصمت

ولم تقدم الوزارة أي توضيح أو تفسير للأمر وتركت العديد من المواطنين في حالة من القلق حول بداية العام الدراسي الجديد.

التسجيل في نظام نور

وكانت الوزارة أطلقت اليوم الأحد المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم 1444، الذي سيكون إلكترونيًا عبر نظام نور عن طريق حسابات أولياء الأمور، على أن تستكمل عملية التسجيل عن طريق المدارس فور إكمال البيانات الأولية المطلوبة.

وستبدأ المرحلة الأولى للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى انتهاء التسجيل في الثالث والعشرين من شهر رمضان الجاري، بالنسبة لمدارس التحفيظ، والسابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 أو عند تسديد الشواغر وانتهاء الموعد بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية.