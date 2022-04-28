تمكّنت الجامعة السعودية الإلكترونية من الانضمام لقائمة الجامعات المصنفة عالميًا ضمن تصنيف مؤسسة التايمز في إطار تأثير الجامعات العالمية Times higher education impact ranking 2022، الذي يقيس أداء الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG)، وعددها 17 هدفًا، بحلولها ضمن التصنيف 401 – 600 على مستوى العالم.

ركيزة أساسية:

وأكدت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أن الجامعة حققت بهذا الانضمام أحد أهداف ركيزتها الثانية من الخطة الاستراتيجية “بناء دور إقليمي رائد في التعليم الإلكتروني”، كما أنجزت الهدف التنفيذي الخامس لخطتها “إدراج الجامعة في مؤشرات تصنيف الجامعات العالمية”.

وقالت: إن ما تحقق من خلال دخول الجامعة في التصنيفات الدولية وتحقيقها لمراكز متقدمة؛ هو نتيجةً للدعم غير المحدود الذي تقدمة القيادة الرشيدة – أيدها الله-، كما أنه نتاج للعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إنجاز غير مسبوق:

وثمنت الدكتورة الصفدي الجهود التي يقوم بها منسوبي الجامعة، التي تمثّلت في هذا الانجاز غير المسبوق للجامعة بالحصول على مركز متقدم من خلال أول دخول في التصنيف، مؤكدةً سعي الجامعة لتحقيق المزيد من الانجازات بالتكامل مع مختلف الشراكات المحلية والعالمية.

وحققت الجامعة السعودية الإلكترونية في دخولها لأول مره في هذا التصنيف على مركز متقدم بحلولها ضمن أعلى 300 جامعة على مستوى العالم في الهدف السابع عشر الإجباري، كما شاركت ضمن التصنيف في الهدف الرابع المتمثل في “التعليم الجيد” وحصلت على ترتيب 101 – 200، فيما حصلت على الترتيب 201 – 300 ضمن الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة”.

وحصدت الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” على ترتيب 301-400، كما حازت في الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه” على الترتيب ضمن 301 – 400.