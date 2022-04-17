تحدث الفنان يوسف الجراح عن ثلاثة أسباب لإعلانه اعتزال التمثيل عام 2018، منها ضعف الحبكة الدراسية، حسب قوله.

وقال الجراح، خلال لقائه ببرنامج “ذات” مع سامي الجابر على قناة السعودية: “إنه اكتفى بما قدمه في التمثيل للتلفزيون وشعر أنه لن يستطيع تقديم الجديد، فضلاً عن انجذابه لتقديم البرامج، وضعف مستوى قصص وسيناريوهات المسلسلات وكذلك ضعف الحبكة الدرامية للأعمال التي كانت تُعرض عليه”.

طاش ما طاش نقلة للفن السعودي

وأكد ، أنه لن يعود للتمثيل التلفزيوني مجددا، وربما يعود للتمثيل المسرحي في المستقبل.

واستعاد “الجراح” ذكريات مسلسل “طاش ما طاش”، معتبراً أنه نقل الفن السعودي من المملكة إلى الوطن العربي.

وأكد الفنان الذي اشتهر بتنوع أدواره بلهجات مختلفة؛ أن الفنان يجب أن يعدّد الشخصيات ويؤدي بلهجات متعددة.

كما أشاد بالفنان والمنتج الراحل محمد العلي الذي أكد أنه أول مَن قدم كلاً من ناصر القصبي وعبدالله السدحان وراشد الشمراني للساحة الفنية، وتنبأ بأنهم سيصبحون نجوماً في المستقبل.