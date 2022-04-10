يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي في تحسين سجله أمام الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الشباب.

الجزيرة الإماراتي أمام الأندية السعودية:

ويُعاني الجزيرة الإماراتي من تراجع النتائج أمام الفرق السعودية في البطولة الآسيوية، حيث إنه اكتفى بتحقيق فوز وحيد آخر 17 مواجهة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 10 مرات.

ولم يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة أي فوز ضد الفرق السعودية آخر 7 مواجهات، كما أنه لم يتمكن من تسجيل أكثر من هدف واحد خلال هذه السلسلة، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد الشباب.

الشباب ضد الجزيرة:

وتُقام مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة الغد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن القوة الجوية، وحل الجزيرة ثالثًا، ثم مومباي سيتي الهندي.