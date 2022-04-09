انتهت أحداث المباراة التي تجمع بين الجزيرة الإماراتي ضد القوة الجوية العراقي، بفوز الثاني بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين الجزيرة والقوة الجوية:

كانت مباراة الجزيرة ضد القوة الجوية ذا بداية سريعة، حيث سجل الفريق العراقي الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق حسين جبار في الدقيقة الـحادية عشرة، ليطلق الحكم صافرته بـ احتساب أول أهداف المواجهة.

واستمرت محاولات الجزيرة الإماراتي لـ إدراك هدف التعادل، فشن الفريق الإماراتي محاولات خطيرة جدًّا على مرمى نظيره العراقي، ولكن سرعان ما حول القوة الجوية هذه الفرص لمرتدات خطيرة لتكون أنيابه الهجومية أكثر شراسة من الجزيرة.

ودشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية هجمات خطيرة على مرمى الجزيرة الإماراتي، لكي يحافظ على الهدف، ولكن الدفاع كان يتصدى له، وسط تراجع كبير لنادي الجزيرة وسط ملعبه.

زايد العامري يتعادل لـ الجزيرة الإماراتي:

وقبل نهاية الوقت الأصلي في الشوط الأول بخمس دقائق، شن علي مبخوت فرصة خطيرة ولكنها مرت بأمان على مرمى القوة الجوية، حيث تصدي لها الدفاع ببسالة كبيرة.

وفي الدقيقة الـ43 سجل زايد العامري هدف التعادل من مهارة فردية بعد ضغط كبير من الفريق الإماراتي، ليتعادل لـ فريقه في الوقت القاتل قبل انتهاء الشوط الأول، لينتهي بهذه النتيجة.

هدف قاتل لـ القوة الجوية:

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية لتسجيل الهدف الأول، حيث دشن محاولات خيرة على مرمي الفريق الإماراتي، ولكن دفاع الجزيرة كان حاضرًا لـ التصدي لهذه الفرص مع الظهور على استحياء لتسجيل التقدم قبل أن يضيف على قاسم الهدف الثاني للفريق العراقي.

وفي الدقيقة الـ 86، كرة عرضية ذهبت مباشرة على رأس علي كاظم الذي سجلها مباشرة في شباك الجزيرة، ليحاول الفريق الإماراتي تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة ولكنه فشل لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية.