انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم الجزيرة ضد نادي مومباي سيتي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة الجزيرة ومومبابي سيتي:

وبدأت مباراة نادي الجزيرة ضد نظيره مومبابي سيتي، بهدوء نسبي من الفريقين، حيث ظل التعادل السلبي قائمًا بدون فرص على المرميين، حتي مرور 30 دقيقة.

وفي الدقيقة الـ 31، بدأ نادي الجزيرة يظهر بهجمة خطيرة، وهدف ضائع من مبخوت يمرر الكرة لـ اللاعب برونو الذي سددها كرة قوية على المرمى لـ يبعدها الحارس بصعوبة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ 45، في نهاية الشوط الأول، أهدر برونو فرصة هدف لنادي الجزيرة الإماراتي، بعد تمريرة سحرية من مبخوت، ليسددها كرة بعيدة عن المرمى.

وفي بداية الشوط الثاني، مرر برونو لاعب الجزيرة الإماراتي، كرة عكسية متقنة لصالح ديابي الذي سدد كرة قوية، اصطدمت بالحارس وخرجت لركنية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.