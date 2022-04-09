انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الجزيرة الإماراتي ضد القوة الجوية العراقي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولي بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ملخص الشوط الأول:

بدأت مباراة الجزيرة ضد القوة الجوية بداية سريعة، حيث أدرك الفريق العراقي الهدف الأول في الدقيقة الـ11 من أحداث الشوط الأول عن طريق حسين جبار، ليعلن عن أول أهداف المباراة.

وحاول الجزيرة الإماراتي إدراك هدف التعادل، حيث شن محاولات خطيرة على مرمي الفريق العراقي، ولكن سرعان ما يحول القوة الجوية هذه الفرص لمرتدات خطيرة على مرمى الفريق الإماراتي.

وقبل انتهاء الشوط الأول بعدة دقائق، دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية هجمات خطيرة على مرمى الجزيرة الإماراتي، ولكن كان يتصدى له الدفاع، وسط تراجع كبير لنادي الجزيرة وسط ملعبه.

وفي نهاية الوقت الأصلي بالشوط الأول شن علي مبخوت فرصة خطيرة ولكنها مرت بأمان على مرمى القوة الجوية، وفي الدقيقة الـ43 سجل زايد العمري هدف التعادل من مهارة فردية بعد ضغط كبير من الفريق الإماراتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ترتيب المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية:

وحقق الشباب فوزًا كبيرًا على نادي مومباي سيتي بثلاثية نظيفة، ليحتل المركز الأول في المجموعة الثانية بعد اقتناصه أول ثلاث نقاط في دور المجموعات الآسيوي، وينافسه القوة الجوية الذي يتقدم بهدف دون رد حتى الآن.