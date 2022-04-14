انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة ضد نادي مومباي سيتي، بفوز الأول بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين الجزيرة ومومباي سيتي:

وبدأت مباراة الجزيرة ضد مومباي سيتي بداية سريعة، حيث ضغط الفريق الإماراتي منذ الدقائق الأولى، وسيطر على مفاتيح اللعب بعد الاستحواذ الكامل على الكرة فضلًا عن الهجمات الخطيرة.

وشن نادي الجزيرة الإماراتي هجمات خطيرة على مرمى مومباي سيتي الهندي، حيث سدد ثماني تسديدات على مرمى الخصم، منهم ثلاث بين الثلاث خشبات.

وأضاع برونو لاعب الفريق الكروي لنادي الجزيرة فرصة خطيرة في الدقيقة الـ 18، حيث سدد كرة صاروخية، ولكنها ذهبت مباشرة في يد الحارس ليهدر اللاعب الهدف الأول.

وقاد الجزيرة محاولات خطيرة على مرمى نظيره القطري، ولكنها كانت تصطدم بالدفاع المتكتل لمومباي سيتي، وأعاد نادي الجزيرة محاولاته لـ إدراك الهدف الأول.

علي مبخوت يسجل هدف الجزيرة:

وسجل علي مبخوت الهدف الأول لصالح نادي الجزيرة، بعد أن أشار حكم اللقاء بركلة جزاء، حيث سددها اللاعب قوية في المرمى ليتقدم بـ أول أهداف اللقاء.

ومرر علي مبخوت الكرة لـ زايد في الدقيقة التاسعة والأربعين، ليسدد في المرمى ولكن يتصدى لها حارس مومباي سيتي في اللحظة الأخيرة، وتنتهى المباراة بهذه النتيجة.