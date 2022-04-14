علق وزير الصحة، فهد الجلاجل، على تنظيم عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

يعظم التكامل بين القطاع العام والخاص:

وقال الجلاجل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن تنظيم عمل الممارس الصحي، يتيح فرصًا وخيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين الممارسين في خدمتهم الإنسانية، ويعظم التكامل بين القطاع العام والخاص، وفق تراخيص تضمن الالتزام بضوابط سلامة المرضى وأداء عاليًّا في القطاع العام والخاص.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.