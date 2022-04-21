قال عبدالله الجوعي لاعب نادي الشباب إن مواجهة مومباي سيتي الهندي غدًا بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

عبدالله الجوعي يتحدث عن المباراة

وتحدث لاعب الشباب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: ” تعرفنا على فريق مومباي سيتي بعد المباراة السابقة، وأصبح واضحًا أن هدفنا هو الفوز”.

وواصل قائلًا: ” المباراة كباقي المباريات مستعدون لها استعدادًا جيدًا، وحريصون على الفوز، فالفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدًا”.

وكان الشباب فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا على مومباي سيتي بثلاثية دون رد يوم 8 إبريل الجاري.